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برلمان

برلماني: الصحة تخصص 70 مليون جنيه لتجديد مستشفى نجع حمادي المركزي

السبت 13/فبراير/2021 - 12:41 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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فريدة محمد
وجه النائب سيد المنوفى عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى ودشنا والوقف بمحافظة قنا، التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الاستجابة الفورية للطلب الذى تقدم به للدكتورة هالة زايد بتخصيص 70 مليون جنيه لتجديد وتطوير مستشفى نجع حمادى المركزى.

وقال المنوفى، "إننى خلال لقاء جمعنى بالدكتورة هالة زايد أكدت لها الأهمية القصوى لتطوير وتجديد نجع حمادى المركزى وأنها تخدم ما يقرب من مليونى مواطن من جماهير شمال محافظة قنا ولا بد من التدخل العاجل والسريع من الحكومة لإنقاذ مستشفى نجع حمادى المركزى.

وأضاف: "الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعدتنى بإنهاء أزمة مستشفى نجع حمادى المركزى وبعدها بأيام قليلة تلقيت مكالمة تليفونية من مسئول بمكتب وزيرة الصحة أكد لى ان الوزيرة قررت تخصيص 70 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى نجع حمادى المركزى".
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