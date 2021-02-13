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محافظات

لتلبية مطالب الأهالي.. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:57 م
اجتماع محافظ أسيوط
اجتماع محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان عام المحافظة مجموعة من أهالي قرى مركز صدفا وذلك ضمن سلسلة لقاءات المحافظ المستمرة بأهالي قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرته لفتح قنوات التواصل الجماهيرى مع المواطنين للاستماع إلى طلباتهم وشكواهم بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

جاء ذلك بحضور حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا .

بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم كلمة الترحيب من المحافظ بجميع الحضور واستمع إلى طلبات الحضور من أهالى قرى مركز ومدينة صدفا في قطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والصحة والطرق والكهرباء والأبنية التعليمية وتحسين بعض الخدمات والمرافق بقرى المركز . 

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ووجه محافظ أسيوط – خلال اللقاء – رئيس مركز ومدينة صدفا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والانقاذ السريع بالمحافظة مشيرا الى تدعيم قطاع النظافة بالمحافظ بعدد 23 معدة شفط الاتربة من الشوارع والميادين لتطوير منظومة النظافة بقرى ومراكز المحافظة كما وجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع وكيل وزارة الشباب والرياضة لبحث تطوير مراكز الشباب بقرى المركز وتلبية احتياجات المراكز فضلا عن التنسيق مع مسئولي الري والزراعة وسرعة تطهير الترع والمصارف لتحسين الري بقرى المركز وخاصة في نهايات الترع وحل مشاكل المزارعين من خلال عقد لقاءات معهم بصفة مستمرة .

كما استعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – مجهودات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بمرحلتيها الاولى والثانية فضلا عن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى واستهداف عدد 149 قرية بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى على ان تشمل المبادرة جميع قرى ومراكز المحافظة بالمراحل التالية .

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ على تفعيل التواصل الجماهيري مع المواطنين وتكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة ،كما طمأن المحافظ الأهالي بتكثيف جولاته الميدانية المفاجئة على القرى والمراكز للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالقرى والمراكز.  

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن عقد لقاءات دورية مع المواطنين بصفة أسبوعية بديوان عام المحافظة لمناقشة شكواهم وطلباتهم بالإضافة إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة.
لتلبية مطالب الأهالي.. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية
لتلبية مطالب الأهالي.. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية
لتلبية مطالب الأهالي.. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية
لتلبية مطالب الأهالي.. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية
لتلبية مطالب الأهالي.. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية
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