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أخبار العالم

موعد نهائي لتطعيم كل الناس بلقاح كورونا.. وتصريح مثير لوزير بريطاني

السبت 13/فبراير/2021 - 12:51 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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محمد علي
قال وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، إنه يأمل أن تحوّل اللقاحات والعلاجات الخاصة بـ Covid-19 المرض إلى شيء "نعيش معه، مثلما نتعايش مع الأنفلونزا" بحلول نهاية العام. 

وأضاف "هانكوك"، إنه يأمل في أن يصبح وباء كورونا المستجد، بحلول نهاية العام "مرضًا قابلًا للعلاج"، وأنه يتوقع وصول أدوية جديدة لمواجهة الفيروس.

في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية، قال هانكوك إن العلاجات الجديدة ستكون أساسية في "تحويل كوفيد من وباء يصيب كل حياتنا إلى مرض آخر علينا أن نتعايش معه، مثل الأنفلونزا.. وهذا هو الحل الذي نحتاج إليه في التعامل مع كوفيد على مدى الأشهر القادمة".

تلقى حوالي 14 مليون شخص ببريطانيا جرعتهم الأولى من لقاح  الوباء حتى يوم الخميس الماضي ، وفقًا لحكومة المملكة المتحدة ، وتلقى أكثر من 530.000 جرعة ثانية.

وأردف  هانكوك إنه "واثق" من أن اللقاح سيقدم لجميع البالغين في المملكة المتحدة بحلول سبتمبر 2021.

و هناك أكثر من 4 ملايين حالة إصابة مؤكدة بـكوفيد في المملكة المتحدة ، وفقًا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.

في مارس من العام الماضي ، قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تأمل في أن تتمكن البلاد من وضع حد  لعدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا لتكون عند حاجز الـ20 ألف وفاة على الأكثر.

 لكن ذلك لم يتحقق وتجاوزت الوفيات الآن أكثر من 116500 لقوا حتفهم ، وفقًا للأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، وهو ما يجعل بريطانيا لديها واحد من أعلى عدد من الوفيات المؤكدة في العالم ، بما يتناسب مع عدد السكان.

وواصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هذا الأسبوع الانخفاض الذي بدأ قبل شهر، ليصل الرقم إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر .

وخلال شهر واحد، انخفضت الإصابات الجديدة في أنحاء العالم بمقدار النصف تقريبًا (-44,5%)، ورصد عالم الأوبئة أنطوان فلا هولت من معهد الصحة العالمية حدوث تراجع وبائي نسبي في جميع أنحاء العالم تقريبًا، داعيا إلى استباق حدوث قفزة بالتعلم من أخطاء الماضي.

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