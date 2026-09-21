قائد رحلة الموت.. صبي عمره 13 عاما يقود 34 مهاجرا من ليبيا إلى اليونان

أعلنت السلطات اليونانية يوم الاثنين عن اعتقال صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، ينحدر من جنوب السودان، بتهمة قيادة قارب صغير كان يقل 34 مهاجراً عبر البحر الأبيض المتوسط ​​في رحلة محفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى جزيرة كريت الجنوبية.

وفي حين تلجأ عصابات تهريب المهاجرين غالباً إلى مراهقين من جنوب السودان لتولي قيادة القوارب المتهالكة التي تقوم بهذه الرحلة الطويلة انطلاقاً من شرق ليبيا - حيث تم اعتقال مراهق آخر يبلغ من العمر 17 عاماً يوم الاثنين أيضاً - فإن حالة الاعتقال الأخيرة هذه تتعلق بأحد أصغر المشتبه بهم المسجلين في هذا النوع من القضايا، بحسب ما أفادت به صحيفة كاثمنيري اليونانية.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن ركاباً آخرين أشاروا إلى الصبي باعتباره الشخص الذي تولى قيادة القارب، الذي رُصد يوم الأحد على بعد 32 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة غافدوس، قبالة الساحل الجنوبي لكريت.

وتم إنقاذ جميع الأشخاص الـ 34 الذين كانوا على متن القارب - والذين حددت السلطات هوياتهم مبدئياً على أنهم 33 رجلاً وامرأة واحدة - بواسطة سفينة دورية تابعة لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" (Frontex).

ويواجه الصبي تهماً تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة، وتسهيل الدخول غير القانوني، وتعريض حياة الركاب الآخرين للخطر ولم يتضح ما إذا كان قد تم التحقق من عمره أو كيفية ذلك.

كما أفاد خفر السواحل اليوناني بأن 50 مهاجراً آخرين وصلوا إلى جنوب كريت على متن قارب انطلق من شرق ليبيا في وقت مبكر من يوم الاثنين.

وقد برزت جزيرة كريت كمسار رئيسي للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا والمتجهين إلى اليونان، سعياً وراء حياة أفضل في العمق الأوروبي المزدهر.

وحتى الآن من هذا العام، وصل ما يقرب من 15 ألف شخص إلى الجزيرة بعد انطلاقهم من شرق ليبيا على متن قوارب متهالكة وفرتها عصابات التهريب، وذلك من إجمالي يتجاوز 27 ألف وافد على مستوى البلاد.

وفي المقابل، انخفضت أعداد الوافدين إلى مناطق أخرى من اليونان عبر تركيا بنسبة تزيد عن 60% هذا العام، وفقاً لمسؤولين حكوميين.

وتُعد اليونان الدولة التي سجلت أعلى إجمالي لعدد الوافدين في الاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام، وذلك وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

في ذروة أزمة الهجرة في أوروبا عام 2015، مرّ ما يقرب من مليون طالب لجوء عبر اليونان — حيث عبر معظمهم من تركيا إلى الجزر القريبة في شرق بحر إيجة — في طريقهم إلى ألمانيا ودول أخرى غنية في الاتحاد الأوروبي.