بفستان لامع.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها





وتألقت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الذهبي واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش اللامع.





اقرأ أيضا:





ولم تتكلف نوال الزغبي في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة مما كشف عن جمالها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



