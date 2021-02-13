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أخبار العالم

جامعة أكسفورد تجري تجارب على لقاح ضد كورونا للأطفال

السبت 13/فبراير/2021 - 01:19 م
لقاح أوكسفورد
لقاح أوكسفورد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، بإجراء جامعة أكسفورد البريطانية، تجارب على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" للأطفال. 


من ناحية أخرى، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تلقي تقارير خلال الفترة الماضية تفيد بتكرار الإصابة بسلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على الرغم من وجود أجسام مضادة.


وقالت كبيرة الباحثين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان: "نتلقى الآن تقارير عن حالات تكرار الإصابة بسلالات جديدة من الفيروس".


وتشير تقارير أولية من جنوب أفريقيا إلى أن الأشخاص الذين تعافوا بالفعل يمكن أن يُصابوا مرة أخرى.


وأضافت: "هناك أيضًا أدلة أولية على أن التطعيم يقلل من ضراوة الفيروس، وهناك احتمال للحد من انتقاله بعد التطعيم".


وكانت دراسات قد أجريت من قبل، توصلت إلى أن تكرار إصابة الشخص بفيروس كورونا للمرة الثانية، كانت خفيفة للغاية. 


يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه العالم انتشار سلالات عديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الفترة الماضية. 
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