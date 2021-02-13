لم تتحمل خلافات زوجها.. ثلاثينية تُشعل النيران في جسدها بمقابر سوهاج

أشعلت سيدة ثلاثينية النيران في جسدها داخل المقابر، بناحية مشطا دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، وذلك بسبب تراكم المشكلات الأسرية.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ميرفت. ع"، ٣٥ عامًا، وتقيم بناحية مشطا، مصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة ٧٥٪؜.









وبالانتقال والفحص، تبين أنها أحضرت جركن مواد بترولية وذهبت إلى مقابر قرية مشطا، وأشعلت النيران بجسدها، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ٧٥٪؜، بسبب خلافات مع زوجها.











تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.







