العراق: القبض على 13 إرهابيا ينتمون لعصابات داعش

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة إلى وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 13 إرهابيا ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.





وقالت وكالة الاستخبارات العراقية وفقا لـ"السومرية نيوز"، إنه "استنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (13) إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي لعملهم بما يسمى فرقة الفرقان والشرطة اللا إسلامية والمعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة عسكر وأمنيين وعناصر إسناد تحت كُنى وأسماء مختلفة".





وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية قبل عمليات التحرير"، كما لفت إلى أ نه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".