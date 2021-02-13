من الطب للتمثيل.. حسام داغر يروي قصة تركه للطب ودراسته في أمريكا |شاهد

كشف الفنان حسام داغر أنه خريج كلية الطب وليس معهد التمثيل، موضحا أنه أراد تطوير موهبته في التمثيل أثناء الدراسة، فقام بالدراسة في المعهد الفني بالأوبرا، وتتلمذ على يد خالد جلال.





وأضاف الفنان حسام داغر، خلال استضافته ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الفنانة منال سلامة، أنه درس التمثيل في جامعة "جورج واشنطن" عام 2009.





وأشار إلى أنه يدرس حاليا التمثيل، ودرس على يديه عدد كبير من الفنانين، خلال عشرة سنوات ماضية، متابعا "حبيت أنقل اللي درسته في مصر".





وتابع "السوشيال ميديا تسببت في قتل بعض المواهب، ولكن الجمهور قادر على تحديد الفرق بين الشهرة والموهبة الحقيقية".



