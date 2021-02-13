جامعة سوهاج تشارك بـ 2677 عملية جراحية بتكلفة 45 مليون جنيه في مبادرة قوائم الانتظار

أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لمركزها الاعلامي، عن عدد العمليات الجراحية التي نفذتها المستشفي الجامعي في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم الانتظار، والتي بلغت 2677 عملية جراحية دقيقة بتكلفة اجمالية ٤٥ مليون جنيه تقريبا.









وفي خلال السطور القادمة يستعرض المركز الاعلامي عدد العمليات، وتكلفتها في كل تخصص على حدة، اضافة إلى التكلفة الاجمالية للمرحلتين الاولى والثانية من تنفيذ تلك المبادرة.





أولا المرحلة الاولى: بدأت في الاول من اغسطس 2018م وحتى 31 ديسمبر من نفس العام، تم اجراء ٤٠٣ تدخل جراحي دقيق بتكلفة ١١ مليون و 400 الف جنيه، موزعة كالآتي :-





1-قسطرة القلب:

٣٤٤ بتكلفة ٥ مليون جنيه





2-زراعة القوقعة: عدد ٤٣ عملية بتكلفة ٥ مليون و ٦٠٠ الف جنيه





3-قلب مفتوح: ١٦ عملية بتكلفة ٨٠٠ الف جنيه









ثانيا : المرحلة الثانية: من الاول من يناير 2019م حتي 31 يناير 2021م، تم اجراء 2274 عملية جراحية بتكلفة 33 مليون و٥٥٠ الف جنيه، موزعة كالآتي:-

1-جراحة عيون: عدد 986 عملية جراحية بتكلفة ٤ مليون جنيه





2-قسطرة قلبية: عدد 924 قسطرة قلب بتكلفة ١٠ مليون جنيه





3-جراحة مخ و اعصاب: 133 عملية بتكلفة حوالي مليون و٣٠٠ الف جنيه





4-زراعة قوقعة: عدد 99 عملية بتكلفة ١٣ مليون جنيه





5-قلب مفتوح: عدد 66 عملية بتكلفة ٣ مليون و ٣٠٠ الف جنيه





6-عظام: عدد 48 عملية باجمالي تكلفة مليون و ٧٠٠ الف جنيه





7-جراحة اورام: عدد 16 عملية باجمال بتكلفة ١٥٠ الف جنيه



