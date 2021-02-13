رئيس جامعة حلوان: عودة الطلاب للمدن الجامعية نهاية الأسبوع

أعلنت وزرة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية إجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021،

وقد أعلنت الجامعات عن الاستعداد لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.