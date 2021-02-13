ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة حلوان: عودة الطلاب للمدن الجامعية نهاية الأسبوع

السبت 13/فبراير/2021 - 03:35 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت وزرة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية إجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021، وقد أعلنت الجامعات عن  الاستعداد لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا. 

وصرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد بشأن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات، قائلا: إن الطلاب سيتم إعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة أى نهاية الأسبوع الجارى ابتداء من الأربعاء  حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب أغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون أى توتر أو قلق. 

جدير بالذكر أنه قد أطلق اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان منذ بداية  إجازة نصف الفصل الدراسى أنشطة أون لاين بهدف التواصل الدائم مع الطلاب وذلك بسبب إيقاف الانشطة داخل الجامعات، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وشملت هذه المسابقات مسابقات ثقافية فى كتابة الشعروالقائه ومسابقات فى كتابة القصص القصيرة وأفضل رسام ورسمة وأفضل صوت غنائى ومسابقة فى التصوير. 

وصرح  الطالب مصطفى غنيم عضو اتحاد طلاب الكلية بأن هذه المسابقات كان يتم التسجيل بها وتنفيذها بنظام الأون لاين عبر الصفحات الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث كان يتم مشاركة الطالب عن إرسال فيديو قصير له أو أحد أعماله للصفحة مرفق معها الكارنيه الخاص بالكلية وبياناته ويتم نشر كل الأعمال عبر الصفحات الرسمية وتقييمهم من قبل المتخصصين وتحديد الفائزين. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تربية حلوان: استبيان أون لاين لمعرفة مواهب الطلاب

اتحاد طلاب حلوان ينظم مسابقة تصميم شعار الجوالة أونلاين

اتحاد طلاب حاسبات حلوان: مسابقات أون لاين خلال إجازة نصف العام.. تفاصيل

اتحاد جامعة حلوان: نتواصل مع الطلاب عن بعد.. ومسابقات ثقافية وفنية خلال إجازة نصف العام.. ومبادرات ودورات تدريبية لتنمية مهاراتهم

اتحاد طلاب آداب حلوان: أنشطة فنية أون لاين خلال إجازة منتصف العام

أونلاين.. اتحاد طلاب تربية حلوان ينظم مسابقة في الشطرنج خلال إجازة منتصف العام الدراسي

ترشيحاتنا

زوجة أحمد السقا تتعرض لانتقادات بسبب عدم حزنها على والدها

مجموعة الزمالك.. البدري والخنيسي يقودان هجوم الترجي التونسي ضد تونجيث السنغالي

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

إحالة 7 مسئولين بشركة we data إلى المحاكمة لاستيلائهم علي 240 مليون جنيه

تعرف على مكافأة موسيماني ولاعبي الأهلي بعد إحراز برونزية مونديال الأندية

بيان رسمي من الداخلية الكويتية بسبب حساب على تويتر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس