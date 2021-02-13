رئيس جامعة حلوان: عودة الطلاب للمدن الجامعية نهاية الأسبوع
السبت 13/فبراير/2021 - 03:35 م
جامعة حلوان
أعلنت وزرة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات عن إقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية إجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021، وقد أعلنت الجامعات عن الاستعداد لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.
وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد بشأن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات، قائلا: إن الطلاب سيتم إعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة أى نهاية الأسبوع الجارى ابتداء من الأربعاء حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب أغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون أى توتر أو قلق.
جدير بالذكر أنه قد أطلق اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان منذ بداية إجازة نصف الفصل الدراسى أنشطة أون لاين بهدف التواصل الدائم مع الطلاب وذلك بسبب إيقاف الانشطة داخل الجامعات، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشملت هذه المسابقات مسابقات ثقافية فى كتابة الشعروالقائه ومسابقات فى كتابة القصص القصيرة وأفضل رسام ورسمة وأفضل صوت غنائى ومسابقة فى التصوير.
وصرح الطالب مصطفى غنيم عضو اتحاد طلاب الكلية بأن هذه المسابقات كان يتم التسجيل بها وتنفيذها بنظام الأون لاين عبر الصفحات الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حيث كان يتم مشاركة الطالب عن إرسال فيديو قصير له أو أحد أعماله للصفحة مرفق معها الكارنيه الخاص بالكلية وبياناته ويتم نشر كل الأعمال عبر الصفحات الرسمية وتقييمهم من قبل المتخصصين وتحديد الفائزين.