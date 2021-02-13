وزيرة البيئة: نموذج "صفط تراب" يعكس رغبة المصريين في الوصول إلى قرى متوافقة بيئيا

اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالخطوات الفعلية التى تم إنجازها بقرية صفط تراب ودعم القيادة السياسية لتطوير القرى المصرية وتضافر جهود الحكومة بأكملها فى اعمال التطوير كلا حسب اختصاصه.





جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذى نظمته محافظة الغربية لعرض اعمال التطوير بالقرية بحضور ممثلى البرلمان بمجلسى النواب والشيوخ والشباب وممثلى الوحدات المحلية وجهاز شئون البيئة بطنطا.





واكدت فؤاد ان فكرة اعمال التطوير فى صفط تراب اساسها مشاركة الشباب جنبا الى جنب مع الحكومة وعمليات التنسيق مع جميع القطاعات، وهذا هو التحدى الذى عملت عليه وزارة البيئة وهو تنفيذ مفهوم المشاركة الحقيقة بين جميع الجهات فى الدولة لتحقيق ما نرمى اليه من اهداف وهى القرى المتوافقة بيئيا.





وأضافت ان نموذج "صفط تراب البداية " هو انعكاس للتعاون بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية والمحليات والمجتمع و الشباب وايضا المصريين بالخارج، فالقيادة السياسية تطرح الرؤية والمصريين سواء داخل مصر او خارجها يسعون لتحقيقها، مشيرة الى انه عندما نتكلم عن قرية او منشأة او مدينة متوافقة بيئيا لابد من وجود هدف نسعى لتحقيقه وتوافر تمويل وخطة زمنية وتحديد للادوار.





وتابعت وزيرة البيئة ان الوزارة سعت الى دعم محافظة الغربية بالمعدات لرفع التراكمات بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية والتعاون مع المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى لرفع المخلفات من الترع والمصارف ، وسيتم مساعدة المنشآت الصناعية بالقرية خلال الفترة القادمة لتوفيق اوضاعها وانشاء محطات معالجه لمياه الصرف الصناعى لتلك المنشآت، بالاضافة الى عمليات الزراعة والتجميل داخل القرية.





- مشروع البيوجاز

وحول طرح النائب محمد كمال مرعى لاهمية وجود مشروع البيوجاز فى صفط تراب ومحافظة الغربية بشكل عام لوجود كمية كبيرة من روث الحيوانات والمتبقيات الزراعية، اوضحت فؤاد أن الوزارة تعمل على نشر مفهوم الطاقة الحيوية تمهيدا لتنفيذها بالقرية حيث تم التعاون مع جمعية صفط تراب للتعريف بتكنولوجيا الطاقة الحيوية واستخدامها فى استخراج الطاقة والسماد من خلال تدوير مخلفات الحيوانات وذلك بواسطة الشركات التى انشئتها وزارة البيئة ودربت كوادرها من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة.





وأشارت الى انه تم الاتفاق على تنفيذ أول وحدة للطاقة الحيوية بالقرية خلال شهر فبراير الجارى وتدريب المهندسين والعمال بالقرية على تنفيذ الوحدة تمهيدا لنشر تلك الوحدات والتى توفر طاقة نظيفة للطهى وسماد عالى الجودة.





كما قدمت فؤاد الشكر والتقدير لشباب القرية على جهودهم فى تلك الحملة وحماسهم للتغير مشيرة الى هذا النموذج هو ما نريد تحقيقة فى باقى القرى وهى فكرة التلاحم والتعاون والالتفاف لتحقيق الهدف.





وأكدت على دعم وزارة البيئة لهؤلاء الشباب، والتزامها بتنفيذ البرنامج الزمنى المعد خلال 6 شهور ثم البدء بالمرحلة التالية، داعية الشباب الى استمرارهم فى التغيير رغم ما نمر به من ظروف صعبة بسب جائحة كورونا .





وردا على استفسارات النواب بمحافظة الغربية بشأن تراكمات القمامة بالمحافظة اشارت وزيرة البيئة الى دعم منظومة المخلفات بمحافظة الغربية بعدد 39 معدة شاملة سيارات قلاب ولوادر بمبلغ 48.6 مليون جنيه بعقود شاملة الصيانه وقطع الغيار لمدة 4 سنوات ، حيث تعد احدى المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج.





وأضافت انه جارى العمل على انشاء محطة وسيطة ببسيون خلال النصف الثانى من العام الحالى، والعمل على انشاء عدد 2 خلية بالمدفن الصحى بالسادات واعادة تأهيل الخلايا القديمة .





وأوضحت ان دور وزارة البيئة هو التخطيط والرقابة ودور وزارة التنمية المحلية التنفيذ مؤكدة على انه سيتم التنسيق مع محافظ الغرببة و اعادة النظر فى توزيع المعدات الموجودة بالمحافظة لتزويد الطاقة الاستيعابية للمحلة الكبرى، كما سيتم الاعداد لمصنع اعادة التدوير بالمحلة الكبرى فى خطة العالم الحالى.





- وزيرة الهجرة تشكر المصريين بالخارج

من جانبها اثنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على ما يقوم به الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من جهد تجاه المحافظة كي تصبح محافظة جاذبة ومنتجة، وسيتم ذلك من خلال خطط التطوير التي تتم على الأرض وحصر احتياجات القرى المنتجة وغيرها الأكثر احتياجا، ومن جانبها تسعى وزارة الهجرة لدعم هذه الجهود كي نصل لنتيجة مرضية تحقق أهدافنا في مبادرة "مراكب النجاة" من خلق لتنمية حقيقية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية كسبيل لمكافحة هذه الظاهرة.





كما أعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للمصريين بالخارج على تلبيتهم الدعوة بشكل دائم للمساهمة والمشاركة في دعم وطنهم في كل خططه، واليوم نشهد تعاون جديد مع مجموعة نيو ايجيبت لتطوير قرية صفط تراب ضمن مبادرة "اصلك الطيب"، بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الغربية، للمشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، في ضوء حملة «صفط تراب.. البداية»، اتساقا مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».





ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لشباب صفط تراب الذين آمنوا بقدرتهم على تغيير واقع قريتهم وتطويرها واستعانوا بكل من له صله حتى يصلوا لحلمهم ويجعلوا تلك القرية ضمن القرى المستدامة، وما يحدث الآن هو انعكاس لرؤية الدولة المصرية نحو الشباب وقدرتهم على التغيير.





من جهته قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن ما يحدث هو ملحمة حقيقية من تضافر الجهود بين الوزارات المعنية واستمرارا للتعاون مع وزارة الهجرة في عدد من المبادرات، من بينها مبادرة "مراكب النجاة"، وتم من خلال هذا التعاون تدريب 1000 شاب مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، كذلك دعم القرى المنتجة وحصر احتياجاتها، ونبحث خلال هذه الفترة انشاء مركز للتدريب المهني بالتعاون مع وزارة الهجرة، ووضع خريطة استثمارية لمحافظة الغربية بالاستعانة برجال الأعمال المصريين بالخارج.





وأضاف أن محافظة الغربية بالتعاون مع وزارتي الهجرة والبيئة، تبدأ اليوم تنفيذ نموذجا متطورا في محاولة جادة لتطوير عدد من القرى بالمحافظة والبداية ستكون بقرية صفط تراب، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال مبادرة "حياة كريمة"، عن طريق جعل هذه القرية ضمن القرى المستدامة، وكشف عن اتمام الاتفاق علي تأسيس منطقة صناعية بقرية "قتامة" التي تشتهر بصناعة الأثاث والبدء بالفعل مع وزارة الانتاج الحربي علي انشاء المنطقة علي مساحة ١١ فدان.





وأشار إلى أن المحافظة أوشكت الى الانتهاء من الخريطة الصناعية لدعم المنتجة في ٢٣ قرية تتميز بصناعات متنوعة تعد من الأفضل علي مستوي الجمهورية، تحتاج الى التطوير ودعم التسويق.





من جانبها قالت الدكتورة غادة على المدير الإقليمي لنادي النساء المصري بأمريكا إن ما يحدث من تضافر يدعو للفخر، موجهة شكرها للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تعاونها الكبير حيث تحرص دائما على خلق تعاون مثمر مع كافة مؤسسات المجتمع المدني خاصة مع المصريين بالخارج، واليوم نلمس نتيجة هذا التعاون في نموذج صفط تراب وضع خطة زمنية للعمل على تطوير هذه القرية، كذلك تعاوننا مع وزارة البيئة لتنفيذ نموذج تنمية مستدامة، ونؤكد كمجموعة من المصريين بالخارج على استمرارنا لتقديم كل ما يلزم من خدمات او دعم لتطوير هذه القرية.



