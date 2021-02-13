لأول مرة.. مدبولي يكشف مفاجأة عن تسكين متضرري زلزال 92 فى مناطق أثرية

ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عندما حدث زلزال 92 وتأثرت بعض المنازل، قامت الدولة بنقل متضرري الزلزال الي أماكن أثرية لتوفير لحياة كريمة لهم، مضيفا: "الناس سكنت في المناطق ديه بطريقة منقدرش نقول انها سليمة"، وظهرت انشطة من المفترض ان لا تظهر في هذه المنطقة على الاطلاق، لانها أنشطة خطرة .







وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمة عبر التلفزيون المصري، أن الانشطة التي ظهرت شكلت مصدر كبير للتلوث وتهديد المناطق الاثرية، لذلك كان ترميم المباني من اولويات الدولة، والمبدأ الاساسي هو الحفاظ على النسيج العمراني الذي يميز هذه المناطق وذلك ليس فقط على مستوى المباني الاثرية بها وانما ايضا على النسيج العمراني نفسه.





واوضح ان المباني القديمة نفسها من الممكن ان لا تعد من المباني الاثرية ولكنها جزء من التراث الحضاري ونسيج الشعب المصري، مشيرا الي ان الدولة تتعامل مع المباني القديمة المهدمة بالكامل من خلال التدخل في اعادة بنائها او احياءها بشكل مختلف، ولكن مازال التدخل مقترح لم يتم العمل به.