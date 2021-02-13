نائب محافظ قنا يتابع أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية بئر عنبر

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية بئر عنبر بمركز قفط، رافقه خلالها حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا، والدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة و عدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف نائب محافظ قنا، أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية الصحة ومديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسة الصحبة الخيرية بالقاهرة و مؤسسة الدكتور ابراهيم بدران بالقاهرة.

وأوضح عمر، بأن القافلة يشارك فيها 22 طبيب وصيدلى، حيث شملت القافلة 10 تخصصات طبية متنوعة هى" الصدر– العظام–جراحة العظام– أطفال– باطنة– جلدية– أنف وأذن– رمد– جراحة عامة– نساء وتوليد"، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحاليل المعملية والأشعة وندوات تثقيفة حول الصحة الغذائية للأطفال والمواطنين.

وأضاف عمر، أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٢٧٩٣ مواطن من اهالى القرية، مؤكدًا أنه يتم تسجيل الحالات الحرجة على قاعدة بيانات بهدف متابعتها وتقديم العلاج اللازم لها بالمستشفيات.

واطمئن نائب المحافظ، من المواطنين على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا على أن جميع خدمات الكشف والعلاج يتم تقديمها مجانا.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن تسيير القوافل الطبية يأتي في إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الاولي بالرعاية بالقري المحرومة، مؤكدًا أننا نسعى إلى توسيع قاعدة انتشارها في مختلف القرى.





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