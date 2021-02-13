ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دعاء النبي بعد ركعتي سنة الوضوء

السبت 13/فبراير/2021 - 04:50 م
دعاء النبي بعد ركعتي
دعاء النبي بعد ركعتي سنة الوضوء
Advertisements
محمود ضاحي
نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، دعاء النبي‬ ﷺ بعد ركعتَي سنة الوضوء ، وهو : اللهم اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.

وأضاف الجفري عبر الفيسبوك: روى الحديث النسائي في "عمل اليوم والليلة"، وأبو يعلى في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، ومسدد في مسنده، والطبراني في "الدعاء"، وصححه النووي في الأذكار، وابن القيم في زاد المعاد، وابن الملقن في البدر المنير.

دعاء الوضوء وفيه يستحب أن يقول في أول الوضوء : بسم الله الرحمن الرحيم ، وإن ترك التسمية في أول الوضوء قالها في أثنائه قال بعض أصحابنا عن دعاء الوضوء : يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية  : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة ويقال بعد الفراغ من الوضوء : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ».

دعاء الوضوء ومنه كذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من توضأ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، وروي في دعاء الوضوء بسنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من توضأ ثم قال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قبل أن يتكلم ، غفر له ما بين الوضوءين» إسناده ضعيف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أعمال لا ينبغي فعلها مع الوضوء.. على جمعة يوضحها

هل يجب الوضوء والغسل على من غسّل ميتا ؟

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر يجعل الله يظلك تحت عرشه.. ردده عند مسح الرأس

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

هل الغو واللمم ينقض الوضوء ؟.. أمين الفتوى يجيب

طريقة الوضوء للأطفال

ترشيحاتنا

هل يدل عدم تحلل الجثث على صلاح الميت؟ الإفتاء ترد

خاص.. حقيقة اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني بضم محمد هاني من الأهلي

تحطم طائرة إسرائيلية وسقوط قتيلين.. تفاصيل

مفاجأة في إصابات كورونا حول العالم

أردوغان يواجه عاصفة انتقادات سعودية بعد إطلاقه اسم "الحاج بكتاش ولي" على عام 2021

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول امام ليستر سيتي بالدورى الإنجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور

أخت الأستاذ وأم الإذاعيين.. صفية المهندس أول صوت نسائي ينطلق من الإذاعة المصرية