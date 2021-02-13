مطران المنيا: عودة مدارس الأحد والأنشطة بالكنيسة الكاثوليكية بعد غد

قرر الأنبا باسليوس فوزى مطران الكاثوليك فى المنيا ، عودة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية مرة أخرى بدءا من بعد غد الاثنين 15 فبراير الجاري بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وقال الأنبا باسليوس في بيان:" نشكر الله إله كل رحمة ورأفة وهو القادر أن يمد يده ويرفع عن شعبه كل ألم ونحن نعلم كل ما تمر به بلادنا الحبيبة مصر بسبب التعرض لهذا الوباء، ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة انخفاض نسبة المصابين بهذا الوباء ورغبة منا في عدم انقطاع أبناء كنيستنا وخاصة الشباب والأطفال عن ممارسة الأنشطة والاجتماعات الروحية لفترة طويلة مما قد يكون له تأثير سلبي مع طول المدة علي حياتهم الروحية ‎".





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وتابع:" وتابع تزامنًا مع عودة ابنائنا إلي المدارس فقد قررنا عودة الأنشطة ومدارس الأحد والخدمات المختلفة مع المحافظة علي الإجراءات الاحترازية ما أمكن ذلك وذلك الاثنين من الأثنين المقبل، مصلين إلي الله أن يحمي كل أبنائنا من كل شر و أن يرفع هذا البلاء.





وفي سياق متصل أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس إحياء ذكرى استشهاد 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا عام 2015 والمعروفون فى الكنيسة باسم "شهداء ليبيا"، عبر إقامة صلاة عشية وقداس يحضره الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بعد بعد غد الاثنين 15 فبراير الجاري





وقال مطران سمالوط بمشيئة الرب وإرادته الصالحة سوف تحتفل إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس كعادتها سنويًا بتذكار استشهاد آبائنا الأبرار شهداء مصر بليبيا الذين أعادوا لنا مجد آبائنا الشهداء العظام مقدمين دمائهم رخيصةً للذّودِ عن إيمانهم الأقدس واسم مسيحهم القدوس، وبهذه المناسبة المباركة سوف يرأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مع لفيف من الآباء الكهنة خدمة صلاة العشية 14 فبراير 2021 الساعة السادسة مساءً والقداس الإلهى صباح الغد 15 فبراير الجارى، وذلك بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور(الشهداء)، والجميع مدعو لنوال البركة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة".





وأوضح أن مطرانية سمالوط استلمت رفات الشهيد الأفريقى "ماثيو"، وجرى وضعه بمزار الشهداء داخل كنيسة شهداء الإيمان والوطن، فى قرية العور، وافتتحت مطرانية سمالوط العام الماضى متحف شهداء الإيمان فى ليبيا بكنيستهم "شهداء الإيمان والوطن"، والذى يضم "بانوراما توثيقية" عن رحلة الشهداء من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.





ويضم مزار للشهداء داخله مقتنياتهم والنعوش التى حملت أجسادهم من ليبيا، ويضم المتحف "نصب تذكارى للشهداء" والذى تم نحته فى مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتات لـ 21 شهيدا تجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم، والذى قام بعملهم الدكتور جرجس الجاولى أستاذ النحت الميدانى كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.





يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى قام فى منتصف فبراير من عام 2015 بالإعلان عن قتل عمال المنيا الأقباط المختطفين وعددهم 20 عاملا وقدم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، فى وقت سابق طلبا لمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل يطلب فيه استلام العينة المتحفظ عليها لأحد ضحايا حادث ذبح 21 شخصا بدولة ليبيا، والذى لم يستدل على أهليته وملقب بماثيو الأفريقى وقد جرى تسليم رفاته.



