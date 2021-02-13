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برلمان

برلماني يطالب بإنشاء تطبيق إلكتروني لتعريف السياح بمعالم مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 06:42 م
صورة أرشفية - السياحة
صورة أرشفية - السياحة في مصر
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سماح أنور
قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتنشيط القطاع السياحي وتم تكثيف الجهود المبذولة، خاصة خلال جائحة كورونا التي أثرت تأثيرا سلبيا على هذا القطاع بشكل عالمي.

وأكد "ادريس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطوة إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بتعريف المزارات والمعالم السياحية بمصر للسائحين ، هي نوع من التسويق والترويج لاستقطاب الوافدين من شتي البلدان، وذلك بإعتبار مصر من أوائل المقاصد السياحية بالعالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعاية والتسويق تعتبر تلعب دور قوي في تنشيط حركة السياحة سواء كانت تتمثل في المبادرات أو عبر وسائل الإعلام المرئية، لكن بالوقت الراهن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" مكانة واهتمام كبير لدى الأفراد مما يدفعنا إلي دمج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة المجال.

ونوه بأن وزارة السياحة تعمل عن كثب في تحديث القطاع السياحي ورقمنته، مثله كمثل مختلف مجالات التنمية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تبني الدولة سياسية التحول الرقمي، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة.

واجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر الماضى بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار. 

وحضر الاجتماع  غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وبعض قيادات الوزارتين. 

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والاثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل ابليكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن مشروع  التحول الرقمى جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون بين الوزارتين يهدف الى تمكين وزارة السياحة والاثار من استخدام أحدث التقنيات العالمية فى تنفيذ خططها لتطوير خدماتها وإتاحتها رقميا وكذلك فى الترويج للمعالم السياحية والآثرية؛ بالإضافة الى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحى فى مصر وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد وقعت فى شهر نوفمبر الماضى برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، والذى يهدف إلى المساهمة فى تحقيق التحول الى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والآثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعى الأثرى وتعريف المجتمع المصرى والعالمى بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة فى تنشيط السياحة لمصر فى الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.
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