الدوري الألماني... بروسيا يقتنص تعادلا صعبا 2-2 ضد هوفنهايم





واستضاف المباراة ملعب، سيجنال ايدونا بارك.





بدأ بروسيا بتشكيل:

حراسة المرمى، هيتز الدفاع، أكانجي، هوميلز، تشان، جريرو الوسط، هازارد، فيتسل، بيلينجهام، رينا. الهجوم، سانشو، هالاند.





إفتتح التجسيل لبروسيا،جادون سانشو، في الدقيقة 24، ليعادل النتيجة لهوفينهايم المهاجم مؤنس دبور بتمريرة منسيبستيان رودي في الدقيقة 31 من الشوط الأول.





ثم يفتتح المهاجم بيبوا الشوط الثاني بتسجيل هدف لهوفينهايم في الدقيقة 51 ليفاجئ بروسيا.









ولم تستسلم الماكينات الألمانية لهجمات هوفنهايم حيث تمكن المهاجم هالاند من تسجيل التعادل لبروسيا في الدقيقة 81 من المباراة.





واتسمت المباراة بالواقعية من هوفينهايم بينما لم يتمكن بروسيا من السيطرة على الملعب رغم الإستحواز النسبي.





وتعرض بروسيا في الاونة الأخيرة للعديد من الإنكسارات التي كانت مؤلمة لعشاقه، ليستقر بعد التعادل في المركز السادس برصيد 33 نقطة.





وشهد أخر لقاء بين الفريقين في الدوري الألماني، فوز بروسيا بهدف ماركو رويس دون رد في الدور الثاني من الدوري الموسم الماضي، بينما فاز هوفنهايم برباعية نظيفة في الدور الأول يونيو 2020.





وبهذا التعادل يستقر هوفنهايم، بقيادة المدرب سيبستيان هوينز، ليصبح في الترتيب الثاني عشر برصيد 23 نقطة، حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في أربعة وخسر 10 لقائات، وخسر في الأسبوع الماضي أمام اينتراخت فرانفكورت بثلاثة اهداف مقابل هدف، وقبلها خسر من بايرن ميونخ برباعية مقابل هدف.

تعادل بروسيا دورتموند امام هوفنهايم 2/2 في مباراة قوية ضمن منافسات الأسبوع 21 في الدوري الألماني.