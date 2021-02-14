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اقتصاد

تحليل.. المركزي: 4.8 تريليون حجم السيولة المحلية للجهاز المصرفي في سبتمبر الماضي

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:03 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفعت جملة السيولة المحلية للبنوك بنهاية سبتمبر 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.7 تريليون جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 4.63 تريليون جنيه في يوليو 2020.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي أن المعروض النقدي سجل نحو 1.134 تريليون جنيه  سبتمبر الماضي مقابل 1.12 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 1.125 تريليون جنيه في يوليو 2020.

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وبلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 610.732 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 613.6 مليار جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة ـ 602.732 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

بينما وصلت الودائع الجارية بالعملة المحلية لـ 523.52 مليار جنيه مقابل 506.9 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 482.01 مليار جنيه في يوليو 2020.

ووصلت أشباه النقود متضمنة الودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 3.62 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.6 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 3.502 تريليون جنيه في يوليو 2020.
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