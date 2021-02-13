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حوادث

إصابة 9 أشخاص بانقلاب سيارة في سوهاج

السبت 13/فبراير/2021 - 08:07 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أنغام الجنايني
أصيب ٩ أشخاص بكسور وسحجات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة بيجو عند الكيلو ٦٠ على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم مفاده انقلاب سيارة بيجو عند الكيلو ٦٠ على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز، ووجود مصابين.


وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من:"مصطفى أحمد، 33 عامًا، احمد مصطفى، ٣ أعوام، لمار مصطفى، ٦ أعوام، بسمله مصطفى، ٩ أعوام، شريف صابر، 36 عامًا، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وهبة صابر، ٣٣ سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد عبد الرحمن، ٦٢ سنة، مصاب جروح رضية متفرقه بالذراعين، حسنة عبد العال احمد، ٦٠ سنة مصابة بكدمات بالصدر والذراعين، خديجه صالح محمد، 28 عامًا مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن". 

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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