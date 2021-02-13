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أحمد موسى ينفعل بسبب العشوائيات.. ويوجه رسالة على الهواء.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 08:54 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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عمرو البهي
انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء، أثناء عرضه تقريرا لمنطقة سور مجري العيون قبل تطويره، قائلا «هنعمل للبلد حاجة كويسة، ليه مش عايز تساعد وتشكر اللي عايز يرجع مصر الي تاريخها، وهل انت سعيد بشكل العشوائيات».

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: الدولة تعمل على تطوير مشروع حضاري بكل المقاييس يراعي الطابع الأساسي للمنطقة وهو طابع العمارة الإسلامية، مؤكدا أن الدولة تعمل على عودة القاهرة التاريخية الي مجدها.

ووجه أحمد موسى رسالة الأشخاص الذين يرفوض تطوير العشوائيات: «مش هينفع نسيب مصر تكون بهذا الشكل، وهنرجع القاهرة زي ما كانت على مدار تاريخها»، مشددا على عودة شكل مصر الحضاري، وأن هذا سيتم بعد عمليات التطوير.
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