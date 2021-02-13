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أخبار العالم

2906 إصابات جديدة.. آخر مستجدات كورونا في لبنان

السبت 13/فبراير/2021 - 09:08 م
لبنان يسجل 2906 إصابة
لبنان يسجل 2906 إصابة جديدة بكورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في لبنان 2906 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة اللبنانية، 46 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 3961 حالة.

فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان 336992 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وتسلم لبنان، اليوم السبت، أول دفعة من لقاح فايزر حيث وصلت إلى  مستشفى رفيق الحريري الجامعي وسط حراسة أمنية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أكدت  أن الدفعة الأولى من اللقاحات تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، عصر اليوم، آتية من بلجيكا، وهي مكونة مما يقارب من 28 ألفا و500 جرعة من لقاح "فايزر".
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