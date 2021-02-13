ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد عطية يطرح ديو غنائياً مع خطيبته بمناسبة عيد الحب.. غدًا

السبت 13/فبراير/2021 - 09:23 م
محمد عطية وميرنا
محمد عطية وميرنا الهلباوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
يطرح المطرب محمد عطية ديو غنائياً جديدًا مع خطيبته المذيعة ميرنا الهلباوى وذلك بعنوان "ترقص"، حيث من المقرر أن يتم ذلك الأحد المقبل بمناسبة عيد الحب على طريقة فيديو كليب.
 
وكان احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وحرص محمد عطية على إقامة الخطوبة فى منذ العروس وحضر المقربون فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت الكاتبة والبلوجر ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي،  خطيبة المطرب محمد عطية  صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت ميرنا الهلباوي ببنطلون رمادي وسويتشرت بيبي بلو وشنطة باللون الابيض وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض. 

وتركت ميرنا الهلباوي شعرها منسدلا بطريقة جذابة ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت ببعض اللمسات التي تناسب بشرتها مع اختيارها لأحمر الشفاه باللون الكاشمير. 

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وخاتم يد لإكمال اطلالاتها ونالت الصورة إعجاب متابعيها على الانستجرام. 

وكان أكد نجم ستار أكاديمي محمد عطية، على أن الفنان الراحل يعد من النجوم المقربين له واستقبل خبر وفاته بصدمة كبيرة ونشر صورة له من خلال حسابه على فيسبوك وعلق عليها.

كتب عطية: "كل أصحابي والقريبين مني عارفين أنا قد إيه بحب الراجل ده و قد إيه كنت لما ببقي مخنوق من حاجة كنت ادخل اشغل أي مسرحية ليه... كان بيضحكني جدا جدا و ياما خرجنى من أوقات كآبة... أنا زعلان جدا عليه... الله يرحمه".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى حجاج يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه

كان نفسي أكون معاكم.. محمد الشرنوبي يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه

ريهام أيمن تهنئ نادر حمدي وسارة حسني بحفل زفافهما: فرحانة ليكم

بالشراشيب .. شاهد إطلالة خطيبة محمد عطية في زفاف نادر حمدي

أحمد الشامي يهنئ محمد نور بعيد ميلاده: عشرة العمر الغالي

كارمن سليمان تهنئ نادر حمدي بزواجه

ترشيحاتنا

فيديو جنسي.. الأدلة الجنائية تؤكد للنيابة شذوذ وانحراف طبيب الأسنان الشهير

رئيس الوزراء: عمليات تطوير القاهرة بمثابة تدخل جراحي

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ليستر

أزمة جديدة تضرب أروقة الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

آلية فى صالح الطلاب.. الحكومة تزف بشرى حول امتحانات نصف العام.. فيديو

للأمهات .. هذه السيارة المناسبة لك ولأطفالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب