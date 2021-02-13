محمد عطية يطرح ديو غنائياً مع خطيبته بمناسبة عيد الحب.. غدًا

يطرح المطرب محمد عطية ديو غنائياً جديدًا مع خطيبته المذيعة ميرنا الهلباوى وذلك بعنوان "ترقص"، حيث من المقرر أن يتم ذلك الأحد المقبل بمناسبة عيد الحب على طريقة فيديو كليب.

وكان احتفل الفنان محمد عطية بخطوبته على ميرنا الهلباوى ونشر عددا من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وحرص محمد عطية على إقامة الخطوبة فى منذ العروس وحضر المقربون فقط وأهل العروسين طبقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت الكاتبة والبلوجر ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي، خطيبة المطرب محمد عطية صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ميرنا الهلباوي ببنطلون رمادي وسويتشرت بيبي بلو وشنطة باللون الابيض وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض.





وتركت ميرنا الهلباوي شعرها منسدلا بطريقة جذابة ولم تتكلف في وضع الميكب واكتفت ببعض اللمسات التي تناسب بشرتها مع اختيارها لأحمر الشفاه باللون الكاشمير.





ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وخاتم يد لإكمال اطلالاتها ونالت الصورة إعجاب متابعيها على الانستجرام.





وكان أكد نجم ستار أكاديمي محمد عطية، على أن الفنان الراحل يعد من النجوم المقربين له واستقبل خبر وفاته بصدمة كبيرة ونشر صورة له من خلال حسابه على فيسبوك وعلق عليها.



