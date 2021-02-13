أحمد موسى: الدولة تأخذ أموالا من المقتدرين لدعم المحتاجين.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بمثلث ماسبيرو، موضحا أنه أبدى ملاحظاته خلال تفقده اليوم بكل شفافية.





وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «التشطيبات والتجهيزات على أعلى مستوى، وما تقوم به الدولة هناك في هذه الوحدات رغم أنها بأسعار مرتفعة للأغنياء، تنفذ بها الحكومة وحدات إسكان اجتماعي بهذه الأموال، الدولة تأخذ أموالا من القادرين لدعم غير القادرين والمحتاجين ».





وأوضح أحمد موسى، أنه يدعم الدولة في قراراتها بوقوفها بجانب المواطنين البسطاء والمحتاجين، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير العشوائيات وتوفير وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل.





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير سُوَر مجرى العيون لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمشروع، بما في ذلك موقف إزالات العمارات والمباني القديمة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم.

وتعرف "مدبولي"، على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه استكمال إزالة باقى العمارات الموجودة بالمنطقة، بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام، وتنفيذ هذا المشروع الحضاري المتميز.



