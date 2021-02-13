ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أتمنى مقابلة الزعيم.. يوتيوبر صينية : الكوميديا المصرية لا حدود لها وأحب حركات ونظرات عادل إمام

السبت 13/فبراير/2021 - 10:58 م
اليوتيوبر آسيا،
اليوتيوبر آسيا، من الصين
Advertisements
قسم التوك شو
أكدت اليوتيوبر آسيا، من الصين، أن الكوميديا لا تختلف بين الأقطار وليس لها حدود، موضحة أنها تشعر بالفرحة وبحركات ونظرات عادل إمام وهذا شئ عظيم، وتتمنى مقابلته .

وأضافت  آسيا خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الكوميديا المصرية ليس له حدود، ونفهم الكوميديا السورية والمصرية، لإن الكوميديا تصل من خلال الحركات، متمنية زيارة مصر الفترة المقبلة للتعرف على حضارة مصر وشعبها بشكل أكبر.

وتابعت: "أنشأت صفحة باللغة العربية لأني أدرس اللغة العربية وهي نوع من الحب للغة، من خلال نشر اللغة العربية للأصدقاء في الصين"، مؤكدة أنها لم تتوقع الانتشار في الوطن العربي وكان مفاجأة بالنسبة لها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة: مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الأسماك

مصر تحقق 65 % من الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء بحلول 2025.. فيديو

الاكتفاء الذاتى من اللحوم..كيف ساهمت إجراءات الزراعة فى زيادة إنتاجها

الاكتفاء الذاتي من اللحوم.. الزراعة: المشروعات القومية ساهمت في زيادة الإنتاج.. و«الفلاحين»: استقرار أسعارها والكيلو يبدأ من 50 جنيها

أستاذ بجامعة السادات: ابتكار مركب جديد يحقق طفرة في الثروة الحيوانية.. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن موعد أول امتحان للطلاب

أحمد موسى يعرض صورا مرعبة لحادث اصطدام 133 سيارة.. شاهد

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

مصادر: الجبلاية تؤجل مباراتي الزمالك وحرس الحدود والأهلي والنصر فى الكأس

مميتة.. أستاذ بعلوم الإسكندرية تحذر من انتشار أسماك سامة في الأسواق

التعليم العالي: استئناف الدراسة 27 فبراير.. وإجراء الامتحانات بلوائح معتمدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب