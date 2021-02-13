أتمنى مقابلة الزعيم.. يوتيوبر صينية : الكوميديا المصرية لا حدود لها وأحب حركات ونظرات عادل إمام

أكدت اليوتيوبر آسيا، من الصين، أن الكوميديا لا تختلف بين الأقطار وليس لها حدود، موضحة أنها تشعر بالفرحة وبحركات ونظرات عادل إمام وهذا شئ عظيم، وتتمنى مقابلته .





وأضافت آسيا خلال مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الكوميديا المصرية ليس له حدود، ونفهم الكوميديا السورية والمصرية، لإن الكوميديا تصل من خلال الحركات، متمنية زيارة مصر الفترة المقبلة للتعرف على حضارة مصر وشعبها بشكل أكبر.





وتابعت: "أنشأت صفحة باللغة العربية لأني أدرس اللغة العربية وهي نوع من الحب للغة، من خلال نشر اللغة العربية للأصدقاء في الصين"، مؤكدة أنها لم تتوقع الانتشار في الوطن العربي وكان مفاجأة بالنسبة لها.

