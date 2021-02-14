داليا السعدني: أنصح طالبات الهندسة المعمارية بالمشاركة في المسابقات العالمية.. فيديو

عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المهندسة المعمارية، إنها عملها لم يكن معروفا في البداية، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو التعامل مع طبقة من العمالة المصرية القادمة من الريف المصري الذى تعود على أن السيدة لها دور محدد وأنها ليست الريس. قالت المهندسة داليا السعدني





وأضافت داليا السعدني خلال حوارها مع الإعلامي مصطفي المنشاوي الذى يقدم برنامج ابن مصر عبر شاشة فضائية المحور، أنها نجحت وتدربت على التعامل مع ذلك مع وجود التشجيع، لافتة إلى أن المرأة أحدثت ثورة في كل المجالات.



