ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أصالة: أنا شاطرة جدا في الطبخ ماعدا المحشي

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:26 ص
اصالة
اصالة
Advertisements
إسراء صبري
حلت المطربة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" تقديم أمير كرارة على قناة " ON"، لتكشف عن أسرار ومعلومات عن حياتها الفنية والشخصية لأول مرة.


وحكت "أصالة" خلال حوارها مع أمير كرارة، عن طفولتها وتعاملها مع أسرتها، مشيرة إلى أنها تجيد الطبخ جيدا، متابعة :"امي بتعمل المحشي، وانا مليش خلق في لف ورق العنب، ومن الممكن تكون عقدة عند فتيات كثير. 


وقالت "أصالة" إنها من الشخصيات التي تحب الحركة طوال الوقت، وتكره القاعدة او الروتين، لذلك تحب طبخ الأكلات التي ليس بها قعدة ولكن الأكلات السريعة الشهية التي بها إيقاع "حسب وصفها ". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تسوية محشى الكرنب

بـ 4 وصفات مختلفة.. طريقة عمل بديل كريمة طبخ

بحب الأكل ومليش في المحشي.. مي سليم: والدتي بتقولي متدخليش المطبخ

ويزو تأكل محشى على الهواء وتفاجئ عمرو الليثى: عاوزه فلفل

أوس أوس يغني للعندليب مع أمير كرارة

أوس أوس يتبادل الأدوار مع أمير كرارة في برنامج سهرانين

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. صدمة رنا رئيس .. اعتزال فنانة شهيرة .. خناقة أحمد الفيشاوى مع محمد رمضان ورانيا يوسف مع نزار الفارس

وزير التعليم ينفي صحة الخطة المسربة لمواعيد الامتحانات .. ويؤكد: ده كلام فارغ

ترتيب الدوري السعودي .. الشباب يحلق والهلال يبتعد مع النصر

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

بسبب دورى الأبطال.. اتحاد الكرة بصدد تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو