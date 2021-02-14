أصالة: أنا شاطرة جدا في الطبخ ماعدا المحشي

حلت المطربة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" تقديم أمير كرارة على قناة " ON"، لتكشف عن أسرار ومعلومات عن حياتها الفنية والشخصية لأول مرة.









وحكت "أصالة" خلال حوارها مع أمير كرارة، عن طفولتها وتعاملها مع أسرتها، مشيرة إلى أنها تجيد الطبخ جيدا، متابعة :"امي بتعمل المحشي، وانا مليش خلق في لف ورق العنب، ومن الممكن تكون عقدة عند فتيات كثير.









وقالت "أصالة" إنها من الشخصيات التي تحب الحركة طوال الوقت، وتكره القاعدة او الروتين، لذلك تحب طبخ الأكلات التي ليس بها قعدة ولكن الأكلات السريعة الشهية التي بها إيقاع "حسب وصفها ".