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رياضة

أبرزها كأس مصر والكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الاحد، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الاسباني والدوري الفرنسي وكأس الكونفدرالية.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات الاحد:

مواعيد مباريات كأس مصر

الإسماعيلى X لافيينا أف سى -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت 

الاتحاد السكندرى النجوم -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت 

 الإنتاج الحربى كوكا كولا  -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت 
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى X بيراميدز – 6:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون X وولفرهامبتون – 2:00 عصرا

وست بروميتش ألبيون X مانشستر يونايتد – 4:00 عصرا – beIN Sports HD 1   

ارسنال X  ليدز يونايتد – 6:30 مساء – beIN Sports HD 1       

إيفرتون X فولهام – 9:00 مساء


مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي X ريال سوسيداد –3:00 عصرا

ريال مدريد X فالنسيا – 5:14 مساء –  beIN Sports HD 3   

ليفانتى X أوساسونا –7:30 مساء –  beIN Sports HD 3

فياريال X ريال بيتيس – 10:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

روما X أودينيزى – 1:30 ظهرا –  beIN Sports HD 4

كاليارى X أتالانتا – 4:00 عصرا

سامبدوريا X فيورنتينا – ا4:00 عصرا

كروتونى X ساسولو – ا7:00 مساء –  beIN Sports HD 4

إنتر ميلان X  لاتسيو – 9:45 مساء – beIN Sports HD 4    


مواعيد مباريات الدوري الألماني

اينتراخت فرانكفورت X كولن – 4:30 عصرا

فولفسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 7:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

موناكو X لوريان – 2:00  ظهرا –  beIN Sports HD 6

بوردو X مارسيليا – 10:00  مساء -  beIN Sports HD
 
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