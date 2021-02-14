أبرزها كأس مصر والكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاحد، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الاسباني والدوري الفرنسي وكأس الكونفدرالية.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات الاحد:
مواعيد مباريات كأس مصر
الإسماعيلى X لافيينا أف سى -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت
الاتحاد السكندرى X النجوم -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت
الإنتاج الحربى X كوكا كولا -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى X بيراميدز – 6:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون X وولفرهامبتون – 2:00 عصرا
وست بروميتش ألبيون X مانشستر يونايتد – 4:00 عصرا – beIN Sports HD 1
ارسنال X ليدز يونايتد – 6:30 مساء – beIN Sports HD 1
إيفرتون X فولهام – 9:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي X ريال سوسيداد –3:00 عصرا
ريال مدريد X فالنسيا – 5:14 مساء – beIN Sports HD 3
ليفانتى X أوساسونا –7:30 مساء – beIN Sports HD 3
فياريال X ريال بيتيس – 10:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
روما X أودينيزى – 1:30 ظهرا – beIN Sports HD 4
كاليارى X أتالانتا – 4:00 عصرا
سامبدوريا X فيورنتينا – ا4:00 عصرا
كروتونى X ساسولو – ا7:00 مساء – beIN Sports HD 4
إنتر ميلان X لاتسيو – 9:45 مساء – beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
اينتراخت فرانكفورت X كولن – 4:30 عصرا
فولفسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 7:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
موناكو X لوريان – 2:00 ظهرا – beIN Sports HD 6
بوردو X مارسيليا – 10:00 مساء - beIN Sports HD