أبرزها كأس مصر والكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاحد، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الاسباني والدوري الفرنسي وكأس الكونفدرالية.



ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات الاحد:

مواعيد مباريات كأس مصر

الإسماعيلى X لافيينا أف سى -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت

الاتحاد السكندرى X النجوم -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت

الإنتاج الحربى X كوكا كولا -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية

راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى X بيراميدز – 6:00 مساء



