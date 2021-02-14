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محافظات

إحالة مصري يحمل جنسية أجنبية للجنايات لزراعة نبات الماريجوانا فى شقته بالجونة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:04 ص
نبات الماريجوانا
نبات الماريجوانا
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إبراهيم جادالله

أحالت النيابة العامة بمدينة الغردقة، شابا مصريا يحمل الجنسية الأمريكية لمحكمة الجنايات بعد إنهاء التحقيقات معه لقيامه بزراعة نبات الماريجوانا المخدر داخل شقته بمنطقة الجونة شمال الغردقة.


ترجع تفاصيل القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي، عندما تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.


وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم "م. م"، في بداية العقد الرابع من العمر، وضبطه، وتبين أنه شخص مصرى ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى، وذلك أثناء تواجده بمنزله بالجونة قسم شرطة ثان الغردقة.


وعثر بحوزته على 11 أصيصا بداخلها "11 شجيرة من نبات الماريجوانا المخدر - 47 بذرة من نبات الماريجوانا المخدر - 15 قرصا مخدرا من عقار الإكستاسى الخيوط"، وكمية من نبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرامات -  و4 كتالوجات لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – ومبالغ مالية متعددة العملات – وهاتف محمول – وسيارة".


وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له وإحالته لمحكمة الجنايات.

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