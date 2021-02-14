اليوم.. إجراء الاختبارات لـ155 متقدماً لـ4 وظائف بوحدة gis بالبحر الأحمر

تجري محافظة البحر الأحمر، اليوم وغدا، الاختبارات لعدد من المتقدمين لاختيار 4 من المهندسين والمتخصصين في مجال «GIS» للانضمام للعمل بوحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بهم بنظام التعاقد.

وتقدم لشغل الوظائف 155 مهندسا ومتخصصا سيتم اختيار 4 منهم لمن يجتاز الاختبارات التي تبدأ في الساعة 10 صباحًا.

وفى سياق آخر شدد اللواء عمرة حنفى محافظ البحر الاحمر على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبه شدد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة على ضرورة تكثيف الحملات المتابعة على شوارع كل حى ورفع كافة الإشغالات وازالة جميع التعديات والاشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانب اخر وجه اللواء حامد احمد حامد رئيس حى شمال لقسم التنظيم والتعديات ومساعديه بضرورة المتابعة على مدار اليوم حيث قام الحى اليوم بعمل حملات بطاق الحى مما أسفر عن إزالة 20 حالة فورية لتعدى و بناء مخالف على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1550متر بمنطقة مبارك 11 بدائرة حى شمال .