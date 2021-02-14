6 أطعمة خارقة.. ترفع مناعتك وتحارب الفيروسات



أطعمة عديدة غنية بالفلافونويد تساعدك على مكافحة الإنفلونزا و نزلات البرد فهي لا تساعد فقط في محاربة مسببات الأمراض ولكنها تمنع تكاثرها وتنظم جهاز المناعة إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.





1. التفاح



يعد غني بالفلافونويد مثل الكايمبفيرول والكيرسيتين بينما قشر التفاح غني باللوتولين.





2. التوت الأسود







غنى بمضاد للأكسدة نظرًا لوجود عدد كبير من مركبات الفلافونويد مثل الفلافون (لوتولين) والفلافونول.







3. البرتقال







قد تساعد مركبات الفلافونويد باللون البرتقالي في تحسين أعراض البرد و الجيوب الأنفية مثل الغثيان والسعال. يحتوي على مركبات الفلافونويد مثل كيرسيتين وأبيجينين وكايمبفيرول. عصير البرتقال غني أيضًا بالفلافونويد وقد يساعد في علاج الالتهابات الفيروسية.





4. الملفوف







يحتوي على أعلى نسبة من مركبات الفلافونويد الذي يساعد في علاج العديد من فيروسات الإنفلونزا المقاومة للأدوية.





5. الجزر





مليء بالفلافونيدات الحيوية مثل كيرسيتين ، ميريسيتين ، نارينجين ، كايمبفيرول ، روتين ، أبجينين ولوتولين. تمتلك هذه المركبات النشطة بيولوجيًا خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات.





6. الكرفس





غني بالفلافونويد مثل الأبيجينين. قد يساعد في علاج الالتهابات التي تسببها الأنفلونزا والفيروسات الأنفية ويقلل من أعراض البرد والإنفلونزا مثل التهاب الحلق وآلام الجسم والسعال.





7. البصل







يحتوي البصل الطازج على مركبات الفلافونويد مثل الفلافونول والأنثوسيانين والكيرسيتين و يقترح الخبراء تناول البصل النيء أو البصل المقلي قليلًا للحصول على أقصى الفوائد.