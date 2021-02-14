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فن

تعرف على هدية رامى جمال لزوجته بعيد الحب.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
وجه الفنان رامى جمال رسالة لزوجته فى عيد الحب، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر رامى جمال صورة رومانسية له بصحبة زوجته وعلق عليها قائلًا:" الناس كلها تجيب هدايا تقول كلام حلو للي بيحبوهم في عيد الحب انما انتي يتغنالك #ما_بتكبريش".

وكان قد روج رامي جمال من خلال حسابه الشخصي تويتر للاغنية: "في ايدك كانت النعمه وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمه ما بتشوفهاش".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عددا آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.
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