نقيب المحامين يكلف لجنة ثلاثية بالإشراف على دورات «أكاديمية ناصر»

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا بأن تتولى لجنة ثلاثية الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتتكون من الأساتذة: صلاح سليمان، محمد نجيب، ورمسيس النجار.



ونصر القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى قرارنا السابق الذي كنا قد أرجأنا تنفيذه بتعيين صلاح سليمان عضو المجلس بدل الأستاذ ماجد حنا في الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.





أولًا: تتولى الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا لجنة ثلاثية مكونة من :صلاح سليمان ومحمد نجيب ورمسيس النجار.



ثانيًا: يتم ترتيب هذه الدورات برعاية وإشراف الأستاذ نقيب المحامين.



ثالثًا: تستلم اللجنة كافة الأوراق والمتعلقات للترتيب للدورة المزمع عقدها في ٧ مارس القادم.



رابعًا: يتخذ الأستاذ الأمين العام كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار فورًا.



صدر بنقابة المحامين اليوم 14/2/2021 ويعمل به فورًا

