مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف





وذكرت صحيفة تونس الرقيمة" التونسي، أن الترجي التونسي مهدد بعقوبة مالية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب حضور بعض جماهير باب سويقة مباراة تونجيث السنغالي، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز الترجي بهدفين مقابل هدف.





وأضافت الصحيفة التونسية، أن مراقب المباراة قام بتصوير مجموعة من جماهير الترجي في المدرجات تؤازر فريق باب سويقة، رغم قرار الكاف بإقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا.





وتضم مجموعة الترجي في دوري أبطال أفريقيا، كلا من الزمالك ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.





ويتصدر الترجي مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، ويليه الزمالك ومولودية الجزائر بنقطة وحيدة، بينما يتذيل تونجيث السنغالي المجموعة بدون نقاط.

أكد تقرير صحفي تونسي، أن نادي الترجي مهدد بتوقيع عقوبة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".