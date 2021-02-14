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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يفعل كل برج في عيد الحب؟.. وحيل خارقة لإنقاص الوزن

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها.

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو قصير لها بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.

أطعمة عديدة غنية بالفلافونويد تساعدك على مكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد  فهي لا تساعد فقط في محاربة مسببات الأمراض ولكنها تمنع تكاثرها وتنظم جهاز المناعة إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

يحتفل العالم اليوم الأحد الموافق 14 فبراير، بـ عيد الحب، ومع حلول هذه المناسبة يحتار الكثيرون في كيفية قضاء اليوم بشكل يتناسب مع أبراجهم الفلكية.

عندما يتعلق الأمر بمرضى السكر، يجب أن تكون الأولوية للصحة والتحكم في الوزن، وذلك وفقا لدراسة علمية وطبية حديثة، حيث يمكن لفقدان الوزن المعتدل بنسبة 5-10 في المائة أن يحسن بشكل كبير وظائف خلايا البنكرياس.


يتم الاحتفال بـ عيد الحب في الرابع عشر من فبراير، ولكل شخص الطريقة الخاصة في إظهار عاطفته لأحبائه،  يحب البعض القيام بإيماءات صغيرة لطيفة تنقل حبهم، ونظرا  إلي الظروف ة التي مرت العام الماضي، حيث شهد العالم جائحة COVID-19 ، يبدو أن أفضل هدية يمكنك تقديمها لشخص ما في هذه المرحلة، هي هدية صحية.
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