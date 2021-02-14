المخرج أمير رمسيس يعلن إصابته بفيروس كورونا





وكتب أمير رمسيس: "إيجابي كورونا .. ارجو من كل من قابلني خلال الأسبوع اتخاذ الاحتياطات".





يشار إلى أن آخر أعمال أمير رمسيس فيلم "حظر تجول" الذي عرض ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



