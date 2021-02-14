علي جمعة: لا يوجد دعاء مخصص لشهر رجب

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال التي فعلها المسلم في رجب، كما أن رجب وشعبان يهيئان لرمضان الذي هو شهر الله سبحانه وتعالى.





وأضاف جمعة خلال لقائه على " سي بي سي " أن رجب من الأشهر الحُرم، وسُمي برجب الفرد والأصم والأصب لأنه تصب فيه الرحمات، لذلك اهتم أهل الله بتلك الأدعية والأذكار التي ترد في الكتب مثل دعاء أول ليلة في رجب، وهذه ليست أحاديث وإنما هي من فعل الأمة المرحومة التي نظرت للكتاب والسنة وطبقت في حياتها مثل تلك الفضائل.





وتابع: الأئمة الكبار اهتموا برجب لأنه يهيئ لرمضان وكانوا يهتمون في هذا الشهر لأنه حرام بكل الأعمال، لأن العمل في الشهر الحرام له قيمته، فكانوا يهتمون بكثرة الصلاة والصيام والاهتمام بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، ومع بداية شهر رمضان يدعون بأدعية كثيرة حتى يكونوا فيه معية الله، وتهيئة ما بعد ذلك.





وأكد الدكتور علي جمعة، أنه لا يوجد دعاء محدد يخص غرة رجب: كل هذه الأدعية وردت عن أهل الله، مثل الإمام جعفر الصادق أو الإمام الرفاعي أو الإمام الشاذلي أو الإمام النووي، لكن مفيش من الأدعية شيء خاص برجب يروى عن الرسول بسند صحيح.