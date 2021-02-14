البرلمان يرفض مقترح بكري بتعريف الشيوخ كمجلس نيابي

رفض مجلس النواب، مقترح النائب مصطفى بكرى بأن يتم تعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى بدلا من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا إلى أن هذا اللفظ لم يرد فى أي من الدستور أو القانون.









ووافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. وسبق ذلك الموافقة على مادتى الإصدار.