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محافظات

تحرير 331 محضر مخالفة في حملة على الباعة الجائلين بـ بنها.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:16 م
رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
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إبراهيم الهوارى
قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة علي الباعه الجائلين بمنطقة الحرس الوطني ومنشية النور بمشاركة شرطة المرافق، حيث تم رفع عربات الباعة الجائلين ، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات.
كما تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز التي تم وضعها بحرم الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية. 

وقال الهجان ان الحملة أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة إشغال للطريق العام و69 محضر إزالة فورية،  و45 محضر مخالفة لبائعين متجولين و19 محضر إعلانات مخالفة و16 محضر وصلات كهربائية مخالفة و14 محضر مخالفة بعمل غرز شاي بالإضافة إلى 22 محضر لتندات مخالفة و99 محضر إزالة فرش مؤقت، كما تم تحرير 15 محضر نظافة.

وأكد الهجان أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين لوجود ازدحام نظرًا لكثرة الباعة الجائلين ووجود بعض الإشغالات، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تكثيف تلك الحملات بصفه مستمرة لتيسير حركة المرور بالمدينة.
تحرير 331 محضر مخالفة في حملة على الباعة الجائلين بـ بنها.. صور
تحرير 331 محضر مخالفة في حملة على الباعة الجائلين بـ بنها.. صور
تحرير 331 محضر مخالفة في حملة على الباعة الجائلين بـ بنها.. صور
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