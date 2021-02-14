بفستان لامع.. ميس حمدان تتألق في أحدث جلسة تصوير





تألقت ميس حمدان في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الذهبي اللامع بالكامل، كما كشف عن رشاقتها.





اقرأ أيضا:





لفتت ميس حمدان الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميس حمدان على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي المتناسق مع لون الفستان.



