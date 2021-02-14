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مرأة

بفستان لامع.. ميس حمدان تتألق في أحدث جلسة تصوير

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:28 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميس حمدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

تألقت ميس حمدان في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الذهبي اللامع بالكامل، كما كشف عن رشاقتها.

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لفتت ميس حمدان الأنظار بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميس حمدان على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي المتناسق مع لون الفستان.

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