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أخبار العالم

أكدت مخاوف واشنطن.. بريطانيا توجه طلباً لـ الصين بشأن كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:53 م
بريطانيا توجه طلبا
بريطانيا توجه طلبا لـ الصين بشأن كورونا
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دعاء أبوهشيمة
طالبت بريطانيا، اليوم الأحد، الصين بالتعاون مع فريق منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بريطانيا تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي وصلت إلى الصين، مرددا الانتقادات من الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد دعا الصين، أمس السبت، إلى إتاحة البيانات من الأيام الأولى لتفشي فيروس كورونا، وقال راب إن بريطانيا لديها "مخاوف عميقة '' بشأن الطريقة التي تم بها توصيل نتائج تقرير منظمة الصحة العالمية حول كوفيد-19. 

وجاءت تصريحات راب، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عندما سئل عما إذا كانت المملكة المتحدة ينتابها نفس مخاوف الولايات المتحدة.

 وقال وزير الخارجية البريطاني: "نحن نشاركهم مخاوفهم بشأن الحصول على التعاون الكامل والحصول على الإجابات التي يحتاجون إليها، ولذا فإننا ندفع من أجل الوصول الكامل إلى الحقيقة، والحصول على جميع البيانات التي يحتاجون إليها. أن تكون قادرًا على الإجابة عن الأسئلة التي أعتقد أن معظم الناس يرغبون في سماع إجابة حول تفشي المرض".

وفي مقابلة منفصلة مع بي بي سي،  قال عضو من وفد منظمة الصحة العالمية إلى الصين إنه على الرغم من أن السلطات الصينية لم تقدم لهم جميع البيانات الأولية، إلا أنهم شاهدوا الكثير من المعلومات وناقشوا تحليل الحالات الأولى.

وقال جون واتسون، عالم الأوبئة الذي سافر إلى الصين كعضو من فريق منظمة الصحة العالمية: "سيكون من غير المعتاد بالنسبة لهم تسليم البيانات الأولية، لكننا نظرنا إلى قدر كبير من المعلومات بالتفصيل في المناقشة مع نظرائنا الصينيين ''.
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