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رياضة

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:07 م
كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
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عمرو الحلوانى

أكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن شائعات اقتراب إدارة ليفربول من إقالة المدرب الألماني يورجن كلوب من تدريب الريدز، ليس لها أي أساس من الصحة.



وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تفيد بذلك عقب الهزيمة المؤسفة لأبطال الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 من ليستر سيتي أمس السبت .


وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن يورجن كلوب ليس على وشك مغادرة ليفربول على الرغم من الشائعات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى عكس ذلك.


واكتسح فريق ليستر سيتى نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس علي ملعب "كينج باورز" بمنافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021.

وتقدم لصالح فريق ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 67 بأسيست رائع من البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثم اكتسح الموج الأزرق الريدز بـ 3 اهداف في 5 دقائق، 80 و82 و85 من عمر أحداث اللقاء، بأقدام جيمس ماديسون وجيمي فاردي وهارفي بارنيس.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول عروضه السيئة بمسابقة الدوري خلال الموسم الكروى الجاري ويكتب الهزيمة الثالثة له على التوالى فى ظهور هو الأسوأ له منذ عام 2014 والذى تلقى خلاله 3 هزائم متتالية بمنافسات البريميرليج.

وفقد ليفربول 3 نقاط مهمة فى صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي والذى بات بعيدا عن المنافسة عليه خلال الموسم الجاري بسبب توقف رصيد عند 40 نقطة محتلا بها المركز الرابع ، وفى المقابل رفع ليستر سيتى رصيده إلى 46 نقطة محتلا بها المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة.

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