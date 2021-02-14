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سيارات

ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قام أحد محبى العلامة التجارية BMW فى ولاية كولورادو الأمريكية برصد وتصوير نموذجين للسيارة طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد أحدهما مموه بالكامل والآخر دون أي تمويه، وهذا يؤكد أنهما مازالا تحت الاختبار.


ولكن هناك العديد من المعلومات المتوفرة عن السيارة طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد من قبل الشركة، مثل التصميم الخارجي الديناميكي المميز للهواء مع معامل سحب يبلغ 0.25. كما أعطى المصممون النوافذ المتقاطعة بدون إطار وعجلات ديناميكية هوائية قياس 20 بوصة محسّنة.


كما أن السيارة طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد ، تقريبًا نفس حجم X5 ، لكنها تتميز بالعديد من المزايا الأخرى مثل وحدات الإضاءة الأقل حجمًا التي تم تركيبها على الإطلاق في سيارة BMW وشبكة أمامية تغطي مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار.


وتأتي المقصورة الداخلية للسيارة الكهربائية الجديدة بخمسة مقاعد بتصميم داخلي بسيط مع مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة وشاشة معلومات وترفيه منحنية مقاس 14.9 بوصة، و عجلة قيادة سداسية وأدوات تحكم بلورية وأسطح إدخال لمسية نشطة.


وستستمد السيارة السيارة طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد قوتها من محركين كهربائيين ينتجان قوة مشتركة تزيد عن 496 حصان (370 كيلو واط / 503 حصان) ، سيمكن هذا النموذج من التسارع من 0-62 ميل في الساعة (0-100 كم / ساعة) في أقل من خمس ثوان.


من المقرر أن يتم الإعلان الرسمى للسيارة طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد في أواخر هذا العام.

ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد
ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد
ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد
ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد
ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد
ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد
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