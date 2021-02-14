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محافظات

خطة تنموية للاستفادة من مياه البحيرة الرابعة بمركز باريس في الوادي الجديد

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:46 م
البحيرة الرابعة بمركز
البحيرة الرابعة بمركز باريس في الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن البدء فى تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه البيرة الطبيعية الرابعة بمركز باريس والتى تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون مع الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والرى ، مؤكدا على أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو متر طولى .
 
وأضاف الزملوط فى تصريحات خاصة، أن الخطة تتمثل فى التوسع فى مشروعات الانتاج السمكى وتنفيذ مصانع لانتاج الفيلية وتعبئة الاسماك فى موقع البحيرة وكذلك البدء فى خطة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات والتى لم تستغل منذ عام 1998م . 
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وأكد المحافظ أن تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية عالية ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لاهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجيين .

من جانب اخر كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمدينة الخارجة، حيث تفقدا موقع محطة تخفيض الضغط بالطريق الدائري والمقرر إقامتها علي مساحة 5600م2، ومحطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي علي مساحة 2400م2، مع وضع مساحات إضافية من جميع الجهات حول المحطتين كحرم آمن لهم، وذلك في حضور المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من رؤساء الشركات المنفذة .
 
يأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور هيكل للمحافظة اليوم يرافقه رؤساء عدد من الشركات المنفذة، لتدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة ، حيث تشمل المرحلة الأولي توصيل الغاز لـ14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة، حيث من المقرر بدأ التشغيل التجريبي نهاية يونيو المقبل. 
 
وأوضح هيكل أنه تم الانتهاء من إجراءات المعاينات اللازمة للمواقع لتنفيذ المشروع الذي سيعمل بتقنية الغاز المضغوط المنقول (Mobile CNG ) حيث سيتم إسالة الغاز في محطة تخفيض الضغط بعد نقله في الجرارات المصنعة خصيصا لهذا الغرض لضخه في الشبكات الأرضية لتوصيله إلي 14 ألف عميل مستهدف كمرحلة أولي.
 
ومن جانبه، أكد الزملوط أن المشروع يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين لإحلال الغاز الطبيعي تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موكدا بأن المشروع أصبح واقع ملموس بالمحافظة بعد أن كان حلم نظرا لبعدها عن الشبكة القومية للغاز والتكلفة الباهظة .
كما شهدا تنفيذ أحد الدورات التدريبية لتدريب العاملين والفنيين بشكل نظري وعملي علي تنفيذ كافة الأعمال بالمشروع. 
 
والتقى محافظ الوادي الجديد والدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة بالعاملين من أبناء المحافظة، بشركة طاقة عربية المنفذة لمشروع توصيل الغاز الطبيعي، والذين تم إختيارهم من خلال المسابقات التي تم الإعلان عنها من قبل، وذلك بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس إدارة شركة طاقة والوفد المرافق لهم.
 
وأكد الزملوط على ضرورة اكتساب العاملين لأقصي معدلات الكفاءة الفنية والإلتزام بالمخطط الزمني للإنتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والمحدد لها نهاية يونيو القادم، استعدادا للبدء في تنفيذ المراحل التالية بالمراكز الأخري والتوسع في إستخدامات الغاز لخدمة الأنشطة الصناعية والزراعية المختلفة.
 
كما أشار هيكل إلى أن المشروع يعد أحد نتائج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته الدولة والقيادة السياسية، وأحد مراحل المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لكافة أنحاء الجمهورية.
 
وعلى صعيد آخر، استعرض الزملوط أبرز المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والمقومات والفرص الإستثمارية المتاحة والاستثمارات التي تم توجيهها بكافة المجالات لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، كما تم مناقشة سبل التعاون بين المحافظة والشركة في مجالات الاستثمار المختلفة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

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