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تعليم

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبون؟

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:09 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حالة من القلق والتوتر يعيشها الآن طلاب المدارس وأولياء أمورهم بعد كثرة الشائعات والأخبار المتضاربة التي يتم تداولها حاليًا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ومصير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 /2021 .

حيث انتشرت العديد من الشائعات بشأن القرارات المتوقع أن يعلنها وزير التربية والتعليم مساء اليوم، والتي دار بعضها عن تأجيل الامتحانات وبعضها عن إلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث، بل وطالت بعض الشائعات امتحانات الثانوية العامة، وتحدث البعض عن حذف نصف المناهج.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرأي العام بانتظار المؤتمر الصحفي المقرّر أن يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في الخامسة من مساء اليوم، لمعرفة القرارات الحقيقية الرسمية، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء أي كلام غير رسمي وغير معلن على صفحة الوزارة ولا صفحة الوزير على فيس بوك.

من جانبه عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من كثرة الشائعات قائلاً: أعلنا أننا سنعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد ساعات،  فلماذا ترويج مثل هذه الشائعات ولماذا لا ننتظر حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبون؟

وأضاف وزير التربية والتعليم: سنقدّم الإجابة عن كل تساؤلات الرأي العام بشأن الدراسة والامتحانات في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.

ومن المقرّر أن  ينظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الخامسة من مساء اليوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021، مؤتمرًا صحفيا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على القرارات التالية:

- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.
- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني
-  إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقد تم تحديد فئات معينة من الطلاب لاستثنائها من خوض امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إجراء امتحانات تحريرية لتقييم تلاميذ رياض الأطفال ولا تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، إعمالاً بمبدأ تفعيل متعة التعلم بعيدا عن فكرة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه وفقا لنظام التعليم الجديد، سيتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.
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