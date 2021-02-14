ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبون؟

حالة من القلق والتوتر يعيشها الآن طلاب المدارس وأولياء أمورهم بعد كثرة الشائعات والأخبار المتضاربة التي يتم تداولها حاليًا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ومصير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020 /2021 .





حيث انتشرت العديد من الشائعات بشأن القرارات المتوقع أن يعلنها وزير التربية والتعليم مساء اليوم، والتي دار بعضها عن تأجيل الامتحانات وبعضها عن إلغاء الامتحانات واستبدالها بأبحاث، بل وطالت بعض الشائعات امتحانات الثانوية العامة، وتحدث البعض عن حذف نصف المناهج.





وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرأي العام بانتظار المؤتمر الصحفي المقرّر أن يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في الخامسة من مساء اليوم، لمعرفة القرارات الحقيقية الرسمية، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء أي كلام غير رسمي وغير معلن على صفحة الوزارة ولا صفحة الوزير على فيس بوك.





من جانبه عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استيائه الشديد من كثرة الشائعات قائلاً: أعلنا أننا سنعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد ساعات، فلماذا ترويج مثل هذه الشائعات ولماذا لا ننتظر حتى نعرف كم أن هؤلاء كاذبون؟





وأضاف وزير التربية والتعليم: سنقدّم الإجابة عن كل تساؤلات الرأي العام بشأن الدراسة والامتحانات في مؤتمر صحفي خلال الساعات القادمة.



