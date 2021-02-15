هل الأكل على الجنابة يورث الفقر.. اعرف رأي العلماء

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا من سائل يقول "هل الأكل والإنسان على الجنابة يورث الفقر ؟".





وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال فيديو على القناة الرسمية للدار : ورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه كان يسير في الطريق وإذ به يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر أبو هريرة أن يختبئ، فناداه النبي صلوات الله وسلامه عليه لم فعلت هذا يا أبو هريرة، فرد الصحابي استحييت منك يا رسول الله فأنا على نجاسة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس أبدًا.





وأضاف شلبى أن الجنابة لها أحكام ، فعلى سبيل المثال لا يجوز مس المصحف والإنسان جُنب، وكذلك لا يقرب الصلاة، أما الفقر وما شابه ذلك من الصفات فلا دليل عليها، لا في القرآن الكريم ولا في السُّنة النبوية المطهرة.





حكم الأكل على جنابة

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.





وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم النوم على جنابة حتى الصباح؟» أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، منوهًا بأن الأولى ألا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة.





واستشهدت بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه، وكذلك بما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.