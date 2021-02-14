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رياضة

استقالة سرية لـ "النحاس".. الغضب يجتاح المقاولون العرب وعقوبات على اللاعبين

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:29 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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عمرو الحلوانى

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخل نادى المقاولون العرب بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة الأخيرة والتى كان أخرها الخروج من مسابقة كأس مصر .

وتلقى مسئولو المقاولون العرب صدمة قوية بعد هزيمة الفريق أمام بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف وتوديع مسابقة كأس مصر من دور الـ 32 .

واستقر مسئولو المقاولون العرب على توقيع عقوبة قوية مالية على اللاعبين بعد الخروج من مسابقة كأس مصر ومواصلة العروض السيئة التى يقدمها الفريق فى الأونة الأخيرة .

وعلم " صدى البلد " أن عماد النحاس المدير الفنى تقدم باستقالة لمحمد عادل المشرف العام على الكرة لرفع الحرج عن مجلس الإدارة بعد النتائج السلبية ولكن حتى الآن لم يتم حسم مصيره .

ويعيش المقاولون العرب أوقاتا صعبة فى الموسم الجارى بسبب مسلسل النتائج السلبية ، وأصبح في المركز الـ13 بمسابقة الدوري، برصيد 11 نقطة وذلك بعد خوض 12 لقاء.

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