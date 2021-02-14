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محافظات

تركيب وحدتى أسنان بالمستشفى الدولى وطب الأسرة بالضهرية في الدقهلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:34 م
الدكتور سعد مكي وكيل
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الاحد، عن تركيب وحدتي اسنان كاملتين بالمستشفى الدولى ولوحدة طب الاسرة بالضهرية التابعة لادارة شربين الصحية بتكلفة اجمالية تقدر بـ 120 ألف جنيه تبرع من المجتمع المدني.

واكد وكيل الوزارة ان ذلك يأتى في اطار خطة المديرية للتوسع في إنشاء عيادات الأسنان لخدمة قطاع عريض من المواطنين في الدقهلية وبدعم وجهود من المجتمع المدني.

وأضاف وكيل الوزارة ان وحدة الأسنان كاملة بمشتملاتها وتقدم اغلب الخدمات من جهاز حشو العصب الرقمي واجهزة خلط البلاتين وخلع الأسنان وتنظيف الجير وعلاج اللثة وعلاج أسنان الاطفال ومتابعة الاطفال والحوامل ويعمل بها اطقم طبية مدربة بشكل جيد.
 
 كما وجه وكيل الوزارة، الادارة العامة لطب الأسنان بتزويد الوحدة بالخامات اللازمة للتشغيل وشدد على توفير مستلزمات مكافحة العدوى بالعيادات وطبقا للاجراءات الاحترازيه والوقائية المتبعة.
 
وقدم وكيل الوزارة الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والوحدات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية ووجه  الشكر للادارة العامة لطب الأسنان وإدارة المستشفى الدولي ومدير الادارة الصحية بشربين لجهودهم المتميزة في تنمية المشاركة المجتمعيه.
تركيب وحدتى أسنان بالمستشفى الدولى وطب الأسرة بالضهرية في الدقهلية
تركيب وحدتى أسنان بالمستشفى الدولى وطب الأسرة بالضهرية في الدقهلية
تركيب وحدتى أسنان بالمستشفى الدولى وطب الأسرة بالضهرية في الدقهلية
تركيب وحدتى أسنان بالمستشفى الدولى وطب الأسرة بالضهرية في الدقهلية
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