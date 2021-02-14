استكمال دراسة بيانات الوزراء فى مجلس النواب مساء الغد

عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعها الساعة الثانية والنصف مساء الأحد 14 فبراير عام 2021، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وذلك لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة فيما جاء في نص بيان الوزراء اعضاء الحكومة في معرض بيان الحكومة التي ألقوها أمام المجلس عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام السادة النواب.





أشار النائب طارق محمد عبد الحميد رضوان - رئيس اللجنة بأنه قد تم إحالة ثمان بيانات وقد تم توزيعها علي أعضاء اللجنة، وأنه قد ورد إلى اللجنة خمسة بيانات جديدة عن خمسة وزارات وهى وزارات الصحة والسكان، والسياحة والاثار ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ثم قام بتوزيعها وفقا لاهتمامات النواب، ثم تساءل عن الموقف بشان البيانات التي سبق توزيعها في الاجتماع السابق لعرضها غدا على اجتماع اللجنة.





تحدث النائب احمد نشأت منصور موضحا أنه من خلال دراسته لبيان وزيرة التضامن الاجتماعي فقد جاء محققا لمعايير حقوق الانسان بنسبة كبيرة إلا ان الوزيرة عندما تحدثت في بيانها أمام المجلس اختزلت دور حقوق الانسان في قانون الجمعيات الاهلية ولائحته التنفيذية.



