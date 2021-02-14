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رياضة

بيراميدز يفتتح التهديف أمام راسينغ كلوب عن طريق إسلام عيسى

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:39 م
اسلام عيسي
اسلام عيسي
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حسن العمدة
أحرز بيراميدز الهدف الاول ، فى شباك راسينغ كلوب ابيديجان ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا فى الجولة دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدون مراقب للقاء أو منسق عام.

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 19 عن طريق اسلام عيسى.

وستكون المباراة بدون مراقب أو منسق عام حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، في واقعة تحدث لأول مرة في المسابقات القارية.

وسبق لبيراميدز أن تقدم بشكوى رسمية للكاف لعدم إذاعة مباراة الفريقين اليوم، ورفض تصويرها من طرف نادي بيراميدز، إلى جانب عدم حضور المراقب لسبب مجهول.
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